Clap de fin pour Bethesda France qui ferme ses portes, les bureaux locaux auraient fermé leurs portes

Bethesda France ferme ses portes

On aurait pu croire que l’actualité de l’industrie s’en serait tenue à la fin d’Embracer annoncée ce matin, mais c’était sans compter sur la supposée fermeture de Bethesda France pour enrichir ce début de semaine. Si rien n’a encore été officialisé, ni du côté Bethesda ni du côté Microsoft, il semblerait effectivement que la division française ait fermée ses portes depuis plusieurs semaines.

Tout est parti de plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. Tout d’abord, quelques suspicions lancées par des internautes, qui ont remarqué que les réseaux sociaux de Bethesda France n’avaient rien publié depuis plusieurs semaines. Sur Twitter, le dernier post date du 29 mars 2024, soit quasiment un mois. Une absence rare pour un grand éditeur, qui avait pourtant de quoi créer de l’engagement autour de la récente série Fallout d’Amazon.

Plusieurs anciens membres de Bethesda France ont également pris la parole. C’est le cas du modérateur Scotty, qui explique qu’une page se tourne après huit ans consacrés à l’éditeur. Nos confrères de Fallout-Generation, communauté consacrée à la franchise et très proche des équipes françaises de Bethesda, expliquent avoir eu vent de la nouvelle depuis bientôt deux mois et affirment que c’est la fin pour l’entité tricolore.

De nouveaux licenciements

8 ans de ma vie consacrés à @Bethesda_fr, 8 ans de rencontres formidables, de souvenirs que j'oublierai jamais, et d'opportunités uniques. Une page qui se tourne et qui fait mal à de nombreuses personnes.

Merci aux CM, à la communauté et à nous, modos, d'avoir permis cela 🙏❤️ pic.twitter.com/Q4v4HZjG0j — SCOTTY (@scot_cool) April 22, 2024

Une fermeture que nous confirmons également. Nos contacts ont arrêté de nous répondre depuis plus d’un mois, mettant en pause plusieurs échanges et projets que nous avions en commun. L’une de nos sources nous a rapporté de façon anonyme que l’arrêt a été soudain, « à l’américaine », pour ne pas dire violent. A priori, toute la division française de Bethesda serait touchée, de l’équipe modération aux Community Manager en passant par les autres pôles de communication. On ne peut cependant pas affirmer que le support fait partie des « victimes ». Si nos sources mentionnent un licenciement global, nous ne savons pas si certaines personnes ont été réaffectées, notamment via Bethesda UK qui pourrait récupérer certaines activités de la division française. Contacté par nos soins, Xbox n’a pas encore répondu. Microsoft n’a pas non réagit officiellement et on ne sait pas encore s’il y aura une quelconque communication. On ne sait d’ailleurs pas quelle branche a pris cette décision, ni si cela fait partie du plan de restructuration annoncée en début d’année.

Lancée en 2012, la division française de l’éditeur avait permis de créer une solide identité dans nos contrées. Il faut dire que la communauté Bethesda fait partie des plus fidèles et a permis de faire rayonner bon nombre de leurs licences dans nos contrées. Douze ans plus tard, il semblerait donc que l’aventure Bethesda France soit définitivement terminée. Si ce n’est malheureusement pas rare de constater que les annonces de bénéfices records s’accompagnent souvent de vagues de licenciements, la situation est ici d’autant plus cruelle que le carton surprise de Fallout grâce à sa série survient bien des semaines après la supposée fermeture des bureaux français. Et que les équipes auraient donc probablement pu surfer avec succès sur ce regain d’intérêt ; à la place, nous avons simplement droit à un silence radio sur les réseaux sociaux.

Précisons qu’il s’agit ici de la division Bethesda France, autrement dit celle affectée à notre territoire qui gérait la communication et les événements locaux. Il n’est pas question de fermeture de l’éditeur ni un arrêt de leurs jeux et licences. Nous apportons tout notre soutien aux anciens salariés et anciennes salariées qui sont impactés par ce changement.