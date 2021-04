Chernobylite sortira sur PC, PS4 et Xbox One en juillet, les versions PS5 et Xbox Series arriveront plus tard

Chernobylite est actuellement disponible en accès anticipé, et après avoir trouvé un éditeur, tout semble bien se passer pour le jeu de The Farm 51, même si on l’attendait plus tôt dans l’année. Le studio nous avait déjà prévenu qu’il arriverait durant le deuxième trimestre, et c’est finalement en juillet que la version 1.0 du jeu sera disponible.

Une version next-gen toujours prévue pour 2021

Du moins, pour certaines versions du jeu. Le titre sera bien disponible dans sa version complète dans le courant du mois de juillet sur PC, PS4 et Xbox One, sans plus de précisions. Cependant, le studio indique que les versions PS5 et Xbox Series débarqueront un peu plus tard dans l’année, sans donner de date.

Pour nous faire patienter, le titre s’est offert un tout nouveau trailer que vous pouvez apercevoir juste ici. Vous pouvez également vous procurer l’accès anticipé du titre si vous souhaitez y jouer dès maintenant, notamment sur GOG.