Certain Affinity (Halo Infinite) licencie lui aussi plusieurs de ses employés

Le nom de Certain Affinity n’est pas des plus connus, alors qu’il s’agit pourtant d’une équipe qui opère dans l’ombre depuis pas mal d’années sur des projets très populaires. Il a notamment été un studio de co-développement précieux pour les différents épisodes de la série Halo, notamment parce qu’il a été en partie fondé par des anciens de Bungie. Il a par exemple co-développé Halo Infinite avec 343 Industries, mais aussi certains épisodes de la licence Call of Duty à l’image de Call of Duty: Ghosts. Un historique qui ne lui permet malheureusement pas de trouver les fonds nécessaires pour garder son équipe à sa pleine capacité.