Century: Age of Ashes : Nouveau trailer de gameplay, et une seconde bêta fermée datée

Annoncé pour la toute première fois lors des Game Awards 2020, le free-to-play orienté combat de dragons Century: Age of Ashes s’illustre dans un nouveau trailer de gameplay. Une date pour la seconde bêta fermée est également fixée en attendant sa sortie en accès anticipé.

Une date pour sa bêta fermée et une sortie le mois prochain en accès anticipé

Effectivement, en supplément de ce trailer de gameplay nous présentant les trois classes et les trois modes de jeu du soft qui ont déjà été annoncé jadis, nous savons désormais quand prendra place cette seconde bêta fermée. Celle-ci commencera le 12 mars pour se terminer le 21 mars prochain. Soit 9 jours de bêta histoire de donner un dernier retour aux développeurs avant la sortie du titre en accès anticipé sur Steam.

Sachez accessoirement que vous pouvez toujours demander votre accès pour cette bêta en vous rendant directement sur Steam. En ce qui concerne le titre en lui-même, si vous n’en avez pas entendu parler auparavant, il s’agit d’un free-to-play où vous prenez le contrôle d’un dragon et dont les joueurs s’affrontent dans des matchs en 3v3 ou 6v6 dans trois modes de jeu différents.

Pour l’heure, notez qu’il n’existe que trois classes – Spectres, Gardebrises et Maraudeurs -, mais que du contenu arrivera par la suite afin de rajouter de nouvelles classes, maps voire modes de jeu. Qu’on se le dise, Century: Age of Ashes semble plus que prometteur pour une production développée par le studio bordelais Playwing.

Rappelons enfin que Century: Age of Ashes sortira en avril prochain en accès anticipé sur Steam.