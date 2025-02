CD Projekt recrute pour que la suite de Cyberpunk 2077 possède le système de foule le plus réalise possible

Pas question de refaire les mêmes erreurs

En plus de recruter pour faire grossir l’équipe qui est en charge de sa nouvelle licence, CD Projekt Red commence aussi à agrandir les rangs de l’équipe en charge de Project Orion, le nom de code du prochain épisode de la saga Cyberpunk 2077. Le réalisateur Paweł Sasko a fait passer le message hier sur les réseaux sociaux, et VG247 a noté que l’offre d’emploi concernant un poste de lead encounter designer méritait le coup d’œil.

Dans celle-ci, on peut lire que CD Projekt Red veut créer un système de foule plus réaliste que jamais, avec des PNJ plus vivants et plus réactifs, afin de répondre à l’une des critiques adressées au premier volet de la saga :

« Travaillez en étroite collaboration avec l’équipe de conception des systèmes pour créer le système de foule le plus réaliste et le plus réactif de tous les jeux à ce jour. »

Le studio polonais veut mettre la barre assez haute ici et c’est bien normal, puisque d’ici ce que cette suite soit disponible, les standards auront évolué. Ne serait-ce qu’avec The Witcher 4, qui devrait débarquer au plus tôt l’année prochaine (pariez plutôt sur 2027).