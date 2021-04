Castlevania : La saison 4 de la série Netflix sera la dernière, la date de sortie révélée

La saison 4 de la série Netflix Castlevania avait été annoncée dans la foulée de la diffusion de la saison 3 l’année dernière, mais depuis, elle n’avait plus donné signe de vie. Il aura fallu attendre aujourd’hui pour découvrir la date de sortie de cette nouvelle saison, qui sera bien la dernière du show.

This is where it all started. The final season of Castlevania arrives May 13. pic.twitter.com/sLqWjJxjoA

— NX (@NXOnNetflix) April 16, 2021