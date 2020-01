Broken Lines : Un nouveau trailer centré sur l’histoire et le gameplay

Teasé pour la première fois le 6 juin dernier, le rpg tactique Broken Lines refait surface aujourd’hui avec un nouveau trailer. L’occasion d’en savoir beaucoup plus sur la production du studio Portaplay.

De la seconde guerre mondiale tout en stratégie

Cette première vidéo nous permet de voir qu’en effet, Broken Lines ne sera ni plus ni moins qu’un rpg tactique au tour par tour. Le soft nous donnera la possibilité d’incarner une escouade de soldats anglais ayant malencontreusement atterri derrière les lignes ennemies à la suite d’un crash d’avion.

L’objectif sera pour eux de rentrer sain et sauf de ce périlleux voyage qui montrera forcément les horreurs de la guerre. Le titre reposera au passage sur les relations entre les différents protagonistes, ce qui devrait certainement avoir un impact sur le gameplay, mais aussi nous permettre de découvrir différentes personnalités et leurs démons intérieurs. Une feature intéressante sur le papier pour ce RPG tactique qui disposera aussi d’un aspect narratif avec des choix amenant à des fins différentes, ce qui devrait être intéressant.

Pour le reste, nous n’en savons pas plus sur ce Broken Lines, qui semble mine de rien prometteur, avec quelques idées rafraîchissantes. Il ne reste plus qu’à confirmer tout cela manette ou clavier et souris en main à sa sortie prochaine sur PC et Switch le premier trimestre 2020, sans plus de précisions.