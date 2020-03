Test Broken Lines – Une guerre pas comme les autres

Retour vers le passé avec Broken Lines. Dans ce jeu, vous êtes le chef d’une escouade d’une dizaine de soldats retrouvés perdus derrière les lignes ennemies. Développé par PortaPlay, le titre mélange de la tactique et de l’histoire, le tout en mettent plein la vue.

Conditions de test : Broken Lines a été testé sur PC, sur la version parue le 25 février 2020. Il a été testé sur un équipement âgé de 2 ans maintenant (GTX 1080 et processeur I5-6700K). Le jeu a été testé en mode difficile, dans sa première campagne, accompagné du tutoriel, sur une durée de 10 heures. Il est disponible en version française.

Abandonnés derrière les lignes ennemies

C’est sur ce premier opus de Broken Lines que se lance la découverte d’un monde où la guerre fait rage. Perdu derrière les lignes ennemies des suites d’un crash d’avion plus que douteux, l’histoire de vos soldats semble mener vers un destin bien tragique. Dans un décor complètement hostile et inconnu, vous êtes amené à réunir vos troupes dispersées dans tout ce désordre, mais à quel prix ?

C’est à ce stade de l’aventure que la survie va commencer, et rien n’est encore joué. Accompagné d’hommes aux compétences et caractéristiques variées, vous partez accomplir votre devoir, à la recherche de survivants et de vivre. La pression monte, le stress de tomber en face à face avec l’ennemi ne laisse pas vos camarades indifférents.

Cette histoire, bien que fictive, nous tient en haleine tant par sa mise en scène, que par les objectifs fixés. Le récit de PortalPlay, nous fait prendre conscience des difficultés à devoir survivre dans un tel environnement. Certains apeurés, d’autre au sang froid irréprochable au vu de la situation, vos compagnons réussiront à se soutenir et à trouver du réconfort dans les paroles de chacun.

Cette aventure originale, est accompagnée de nombreux rebondissements, auxquelles vous devrez réagir pour maintenir un équilibre et éviter tout débordement dans le groupe. Etant donné que chaque personnage a sa propre personnalité, chaque action a un impact, ce qui nous plonge d’autant plus au cœur de cette mésaventure.

Un tactical RPG qui n’a rien à envier

Tactical RPG en semi-temps réel, vous vous retrouvez à la tête d’une escouade de soldats aux compétences tactiques redoutables pour la progression dans vos missions. C’est toutefois avec un gameplay particulier que Broken Lines émerge, puisque vous êtes ici pour permettre à vos hommes de survivre. Cela passe par une organisation qui doit tenir du parfait, et où une anticipation des déplacements adverse doit être au cœur de toutes les réflexions.

Les choix et les décisions quant aux mouvements de vos soldats sont par conséquent de votre ressort. Vous êtes ici pour élaborer des stratégies, et votre préparation aux phases d’assaut passe par de nombreuses caractéristiques de terrain tel que les couvertures ou les abris pour prendre l’avantage.

Votre arsenal fait aussi partie de l’algorithme pour établir vos manœuvres, car la diversité dans vos grenades, ou même dans vos fusils, peut être un atout de taille pour riposter et prendre des positions prédominantes. C’est avec cet éventail de possibilités plutôt complet que vont se profiler vos combats pour avancer dans l’histoire.

Ne soyez pas inquiet quant à la partie de confrontation des forces. Car même si nous n’avons pas d’impact en temps réel dessus, l’observation de la stratégie est très satisfaisante, même si parfois, les résultats n’étaient pas ceux escompter.

En plus de cela, les affrontements sont plutôt réussis, et graphiquement, Broken Lines nous en met vraiment plein la vue. L’ensemble des réactions face à des tirs de suppressions, ou face à des situations désespérées est également pris en compte dans le jeu, ce qui donne un aspect d’autant plus réel et captivant.

Un jeu à la tactique poussée

Mais le jeu n’est pas uniquement fait de tirs et de sang. En effet, des phases de pause viennent s’interférer pour vous permettre d’élaborer votre stratégie à une plus grande échelle : celle d’un groupe tout entier quant aux missions à venir. Vous retrouvez votre petite armée, qui n’hésite pas a réagir face aux différents événements et face au temps qui passe. Bien que classique, cette partie de gestion de la vie de groupe vient compléter les phases de combats, et fait une coupure intelligente entre ces derniers.

Ici encore, les possibilités qu’offrent ces interludes sont multiples, et cette partie n’a pas été délaissée par les développeurs. Qui dit survie, dit bien évidemment de quoi se restaurer, et une partie de gestion des provisions viendra impacter directement le moral de vos troupes lors des prochaines missions. Ceci lie indirectement les deux phases de jeu, car si vos soldats ne sont pas nourris correctement, ils auront tendance à lâcher prise beaucoup plus rapidement face à un stress important.

Mais le facteur approvisionnement n’est pas le seul moteur du stress que peuvent emmagasiner vos combattants. La personnalité de chacun et les relations qu’ils vont entretenir aura aussi des conséquences. Chaque personnage avait son histoire avant d’atterrir dans ce calvaire, et certaines affinités sont déjà créées dans la vie du groupe. Le choix des protagonistes à envoyer en missions sera donc un élément important à prendre en compte pour éviter de mauvaises surprises.

Un arsenal de choix

Cependant, les sélections pour les missions ne doivent pas uniquement se baser sur les affinités de chacun, car les compétences et caractéristiques que les personnages offrent peuvent être des avantages non négligeables.

En plus de ces avantages propres à chacun, votre progression dans le jeu va vous amener à faire évoluer votre équipement. Par l’intermédiaire d’achats qu’il est possible de faire, vous pourrez changer vos armes principales pour d’autres fusils qui ont leurs avantages et leurs inconvénients : taille du chargeur, dégâts et précision seront à prendre en compte, et pourront être couplés aux attributs de chaque combattant pour une puissance optimale.

Enfin, une série d’équipements est disponible pour renforcer votre stratégie. Un ensemble de matériels de soin est disponible pour soutenir tout soldat qui est en détresse et qui est sur le point de tomber. Les grenades fumigènes ou aveuglantes peuvent également vous permettre de prendre des positions avantageuses sur le terrain, ou pour tout simplement sonner la sirène de la retraite.

Vous l’aurez compris, beaucoup de choix doivent être faits avant de partir en mission, mais ils sont uniquement dépendants de votre orientation stratégique, bien qu’impactés par de nombreux facteurs.

Les résultats de mission

La volonté de progresser dans l’histoire en effectuant les meilleurs choix stratégiques est ce qui est le plus captivant dans Broken Lines. On regrette toutefois une histoire peut-être un peu courte et un manque de contenu à certains moments, mais ceci va au profit d’un gameplay qui est attirant et qui renouvelle les jeux tactiques du genre.

C’est également avec une bande-son absolument dans le thème, et des graphismes très propres en phases de combat que le jeu vient s’imposer. Enfin, les multiples facettes qu’offre le gameplay couplé aux mécaniques de jeu, montrent que Broken Lines a su s’intégrer à la famille des jeux de tactiques.