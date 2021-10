Bright Memory Infinite arrivera dans un premier temps sur PC, le 12 novembre

Bright Memory Infinite a pendant longtemps laissé traîner un flou concernant sa date de sortie finale, tout en nous promettant qu’il arriverait bien d’ici la fin de l’année. Et on a aujourd’hui la confirmation que ce sera bien le cas, puisque le studio FYQD et l’éditeur Playism ont annoncé une date, du moins sur PC.

Toujours une claque ?

Bright Memory Infinite arrivera donc le 12 novembre prochain que le jeu arrivera sur PC. Il sera disponible sur Steam et GOG dans la nuit du 11 au 12, à 3 heures du matin exactement, ce qui explique la différence de date dans le trailer ci-dessus. La version Xbox Series X arrivera à une date ultérieure encore inconnue.

Playism en profite pour rappeler que si les doublages ne seront qu’en anglais et en japonais, une traduction française sera bien présente. L’éditeur nous rappelle également que cette version PC sera compatible avec la technologie DLSS, le ray-tracing, Nvidia Reflex, et tout ce qui pourra rendre le jeu le plus beau possible.