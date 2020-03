Bright Memory Infinite présente son gameplay en vidéo

Annoncé il y a plus d’un an, Bright Memory Infinite, reboot du jeu expérimental Bright Memory, donne enfin de ses nouvelles à travers une vidéo de gameplay. Accrocheuse et rythmée, elle nous permet d’admirer toute la beauté des combats opposant l’héroine Shelia aux mystérieuses créatures qui envahissent son monde en l’an 2036.

Bright Memory 1.0 en approche

En attendant d’en savoir plus, l’entreprise chinoise FYQD-Studio en a profité pour annoncer la sortie de Bright Memory. Lancé en accès anticipé début 2019, il sera officiellement disponible demain, le 26 mars, sur PC via Steam au prix de 5,69€. Une semaine plus tard, l’achat coûtera 9,99$ (prix français non communiqué pour le moment).

Souhaitant se consacrer entièrement au développement du reboot, le créateur de la licence, Zeng Xiancheng, a indiqué qu’aucun nouveau contenu ne sera ajouté au FPS mais que « des fonctionnalités pourront être intégrées afin que les joueurs puissent les essayer ». Cette méthode est similaire à celle des studios qui utilisent des serveurs de test pour ajuster l’équilibre des jeux en ligne.

Bright Memory Infinite est prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One à une date inconnue. Notez que, si vous possédez le titre d’origine avant la sortie du reboot, ce dernier vous sera offert gratuitement.