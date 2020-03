Il se peut que One Piece Pirate Warriors 4 n’occupe pas tout votre écran sur PlayStation 4. Et malheureusement, le jeu ne propose pas de corriger ça dans les options. On vous explique donc comment se débarrasser de ce problème dans ce petit tutoriel.

Comment régler l’affichage de One Piece Pirate Warriors 4 ?

Cela se passe dans les menus de la PlayStation 4. Il faut aller dans « Paramètres » puis dans « Son et écran ».

Là vous trouverez l’option « Paramètres de la zone d’affichage ». Vous pouvez désormais appuyer vers le haut avec la croix directionnelle pour augmenter la taille de la zone au maximum. Pas de panique, le menu de la console et les autres jeux ne se mettront pas à déborder de votre écran.

Vous pouvez revenir en jeu pour constater que le jeu est désormais bien en plein écran.

