Petit guide des bonus permanents – Nexomon : Extinction

Non content de se doter de mécaniques résolument plus RPG que chez Pokémon, dont il s’inspire énormément, Nexomon : Extinction propose par ailleurs son propre système de bonus en jeu. Rien de bien compliqué, mais revenons malgré tout sur le sujet qui peut grandement vous faciliter la vie !

Des bonus non négligeables

La première chose qu’il faut savoir sur ces types de bonus, c’est qu’ils n’ont que trois fonctions bien distinctes, même si l’on va parler de quatre items différents. En premier lieu, vous pourrez faire grossir vos chances de capturer des Nexomon. En second, augmenter de façon permanente le nombre de points d’expérience gagnés en combat. Enfin, vous pourrez faire baisser le tarif des objets vendus dans le jeu.

Sachez par ailleurs que les items que nous vous présentons ici sont plutôt rares, et qu’il est possible de les obtenir en terminant des quêtes très spécifiques, ou bien en échangeant des objets rares et de l’argent avec certains PNJ disséminés à travers le monde.

Capturer plus facilement des monstres

Dans le premier cas, on s’intéressera avant tout aux sifflets. Ils se décomposent en catégorie, une par type de Nexomon. Chaque Sifflet augmente de 3% vos chances de capturer une créature d’un type bien précis. Par exemple, si vous disposez d’un sifflet de feu, vous avez 3% de chances supplémentaires de capturer les Nexomon du type feu. C’est aussi simple que cela. La bonne nouvelle, c’est que l’effet des sifflets est cumulable. Mieux vaut donc en récupérer un maximum.

Toujours dans la même catégorie, on trouvera à plusieurs reprises de la Sauce Secrète. Un item à coté duquel on pourrait passer rapidement à coté, sans s’imaginer que son effet est permanent. Pourtant, celui-ci nous permet d’augmenter l’efficacité des plats servis aux Nexomon sauvages de 3%. Et donc, par extension, d’améliorer durablement nos chances de capture. Là encore, l’effet de la Sauce Secrète est passif et peut être cumulé.

Gagner plus d’XP

Rapidement dans l’aventure on est amené à gagner notre propre Booster d’XP. Un item perdu dans une liste de récompenses communes, lors d’une quête annexe à laquelle on ne prête pas forcément une attention extraordinaire. Mais il serait bien dommage de passer à coté, puisqu’il s’agit de l’un des outils les plus pratiques du jeu.

Le Booster d’XP est un petit objet pas facile à obtenir qui augmente de 3% l’expérience gagnée en mettant KO un Nexomon ennemi. Et ce pour tous nos compagnons ayant participé au combat. Là encore, cet effet est cumulable. Ces Boosters comptent néanmoins parmi les items les plus rares du jeu, et les plus difficiles à obtenir, cela va de soi.

Payer moins cher vos items

Pour finir, là encore un item très rare mais diablement utile : le Bon de Réduction. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un objet permettant d’obtenir des tarifs plus bas chez les vendeurs, que ce soit dans les magasins en ville ou chez les commerçants à la sauvette que l’on peut trouver à plusieurs reprises sur la carte (et qui sont itinérants).

Comme pour les items que nous évoquons plus haut, le Bon de Réduction fait donc baisser les prix de 3%. En sachant que les tarifs pratiqués au début de l’aventure sont à la limite du prohibitif. Bien entendu, ce taux est une nouvelle fois cumulable.