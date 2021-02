Ys IX: Monstrum Nox, où le trouver au meilleur prix ?

Ys VIII: Lacrimosa of Dana avait aidé la licence à s’imposer en Occident, mais il aura tout de même fallu attendre encore quelques mois de plus par rapport au Japon pour voir débarquer Ys IX: Monstrum Nox. Cet action-RPG nous permet de retrouver une nouvelle fois Adol, dans de nouvelles aventures au sein d’une cité-prison.

Un opus très réussi, comme nous l’expliquons dans notre test complet, malgré une technique faiblarde qui est heureusement rattrapée par un gameplay rythmé et une hsitoire bien narrée. Voici où trouver Ys IX: Monstrum Nox au meilleur prix.

Où trouver Ys IX: Monstrum Nox à la vente ?

 

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Ys IX: Monstrum Nox est au meilleur prix.

Rappelons que le titre, qui possède des sous-titres en français, sort en premier sur PS4 dès demain, tandis que les versions PC et Switch n'arriveront pas avant cet été.

Pour le moment, les tarifs affichés sont à peu de choses près les mêmes pour le titre, si ce n’est La Redoute qui fait baisser le tarif de quelques piécettes. On retrouve également Ys IX: Monstrum Nox Pact Edition à 59,99 € sur Amazon. Pour rappel, la Pact Edition n’est ni plus ni moins que l’édition de base du jeu, avec une jaquette réversible, un mini-artbook et la bande-son sur CD.

Ys IX: Monstrum Nox sera disponible dès le 5 février sur PS4, puis cet été sur PC et Nintendo Switch.