Samsung Galaxy S20 FE 5G : Grosse réduction pour le smartphone de Samsung

Les soldes d’été démarrent demain, mais les offres commencent dès maintenant. Si vous recherchez à faire remplacer votre smartphone par un modèle plus récent, on ne pourra que vous conseille de guetter attentivement les bons plans qui vont commencer à arriver dans les heures à venir. Rakuten ouvre les hostilités avec une très jolie réduction sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G, l’un des modèles les plus prisés de la marque Samsung, qui a aujourd’hui droit à l’un de ses prix les plus bas.

Où trouver le Samsung Galaxy S20 FE 5G au meilleur prix ?

Dès aujourd’hui, il est possible de trouver le Samsung Galaxy S20 FE 5G à un prix très attractif. Ce modèle est actuellement l’un des meilleurs du marché pour sa gamme de prix, avec une bonne autonomie, un superbe écran et de jolies performances qui peuvent lui permettre de faire tourner les jeux les plus récents comme Genshin Impact sans trop de souci.

Rakuten propose le Samsung Galaxy S20 FE 5G (6 Go de RAM – 128 Go de mémoire, coloris blanc) à 326,39 € seulement, avec 8 € de réduction en entrant le code ZHA8150 et 16,32 € crédités sur votre compte Club R si vous en possédez un. Une très belle offre qui n’est sera pas forcément battue durant les soldes, étant donné son prix déjà très attractif.