Meta Quest 2 : Une promotion à ne pas manquer pour le casque de réalité virtuelle, qui passe à moins de 250 €

Le marché de la VR sur consoles ne se porte pas très bien, mais du côté du Meta Quest, c’est nettement plus encourageant. L’utilisation des casques Meta est bien plus aisée que d’autres et son prix lui permet de s’adresser à un bien plus grand public qu’un PS VR2 ou qu’un HTC Vive (et on ne parlera même pas du casque d’Apple). Mais lorsque le prix du Meta Quest 2 est bradé alors qu’il était déjà affiché à un tarif raisonnable, il s’agit là d’une affaire à ne pas manquer pour toutes celles et ceux qui sont curieux à propos de la réalité virtuelle.