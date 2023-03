Bon plan : Plusieurs modèles de manettes Xbox sont en promotion

Microsoft est depuis longtemps l’un des constructeurs qui apporte le plus de soin à ses manettes, et le dernier modèle en date des manettes Xbox nous montre bien cela. Il s’agit tout simplement de l’une des meilleures manettes du marché, que ce soit pour jouer sur console ou si l’on a besoin d’une manette pour jouer sur PC. Régulièrement, le constructeur brade le prix de ces manettes et on peut découvrir aujourd’hui une promotion qui ne concerne pas uniquement le modèle de base, mais aussi des coloris sortis plus récemment.

Où trouver des manettes Xbox au meilleur prix ?

Il est possible de trouver une manette Xbox pour moins de 50 € grâce à Amazon, qui casse les prix sur cet accessoire avec une réduction de -20% des plus intéressantes.

Affichées au prix de 47,99 € au lieu de 59,99 €, ces manettes se déclinent en plusieurs coloris. On retrouve par exemple la Pulse Red, qui comme son nom l’indique se revêt d’une couleur rouge vive, mais on retrouve également la Shock Blue pour les amateurs de bleu profond. Mais la surprise nous vient de la manette toute rose nommée Deep Pink, un coloris qui est sorti tout récemment sur le marché et qui bénéficie déjà de cette promotion et qui peut être obtenue à moindre coût.