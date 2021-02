Bon plan : Le Game & Watch: Super Mario Bros. passe à 40.99€

Sorti en novembre dernier, le Game & Watch: Super Mario Bros. avait réveillé la nostalgie chez certains joueurs. Retour d’une mini-console emblématique, celle-ci contient quelques jeux, et permettaient aux collectionneurs d’avoir une nouvelle pièce à leur collection. Si vous l’aviez loupée, bonne nouvelle, la console revient en promotion.

Un bon plan à prendre rapidement

Le Game & Watch Super Mario Bros. refait donc une apparition ce lundi avec un bon plan pour celles et ceux qui hésitaient encore à mettre la main au porte-monnaie. Régulièrement proposée en 49.99€ et 54.99€, la pièce de collection fait une apparition chez Amazon et Auchan au prix de 40.99€ seulement. Une dizaine d’euros d’économisés, ça ne se refuse pas.

Voici où accéder au bon plan :

Difficile de savoir combien de temps va durer l’offre mais si vous êtes intéressés, ne tardez pas trop, le bon plan étant affiché avec une durée limitée, sans doute sur la journée. Pour rappel, on y retrouve Super Mario Bros, Super Mario Bros The Lost Levels et Ball version Mario de pré-installés.