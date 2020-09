Une vidéo de présentation pour la Game & Watch Super Mario Bros.

Face aux PS5 et Xbox Series X | S, Nintendo prendra le contre-pied de la nouvelle génération en novembre avec la Game & Watch Super Mario Bros., qui fera souffler un vent de nostalgie chez les joueurs. Histoire de bien préciser ce que contient la machine, Nintendo a diffusé une vidéo de présentation de cette Game & Watch un peu spéciale.

La nostalgie dans la poche

Découvrez tout ce que contient la Game & Watch: Super Mario Bros. ! pic.twitter.com/ohIXKfJQD1 — Nintendo France (@NintendoFrance) September 10, 2020

Pour rappel, cette mini-console contiendra les jeux Super Mario Bros., Super Mario Bros: The Lost Levels (Super Mario Bros. 2) ainsi que Ball. On nous promet également une croix directionnelle plus pratique, un meilleur écran qui sera ici en couleur, tout comme une trentaine de surprises à découvrir.

Cette Game & Watch Super Mario Bros. sera disponible dès le 13 novembre. Vous pouvez encore la précommander dans certaines enseignes, mais les stocks partent vite.