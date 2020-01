Journey to the Savage Planet, où trouver le jeu au meilleur prix ?

C’est l’une des sorties majeures de la semaine. Journey to the Savage Planet sort ce 28 janvier sur consoles et PC et propose une aventure où il faudra explorer une nouvelle planète pour voir si celle-ci est viable ou non. On devra répertorier et scanner la faune et la flore et déterminer si l’on pourrait y vivre. Le titre n’est pas très cher, voyons ça ensemble.

Où trouver Journey to the Savage Planet pas cher ?

Prévu à un prix relativement abordable dès son lancement, il n’est pas facile de le trouver moins cher que son tarif conseillé. En même temps me direz-vous, le prix de lancement est de 29.99€. Donc peu importe le revendeur, pour l’instant, vous l’avez à ce tarif. Cependant, sachez que ce comparateur (pensez à désactiver votre bloqueur de publicité) est mis à jour en temps réel. Donc s’il y a une baisse de prix, cela sera affiché, vous pouvez donc revenir à tout moment sur cet article pour savoir où trouver le jeu au meilleur prix.

Rappelons que Journey to the Savage Planet sort sur PC, PlayStation 4 et Xbox One ce 28 janvier 2020. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez découvrir notre test écrit ou notre avis vidéo.