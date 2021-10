Far Cry 6, où le trouver au meilleur prix ?

Le hit de fin d’année d’Ubisoft sera Far Cry 6, qui emmènera la série sur de nouveaux territoires en nous plaçant à la tête d’une révolution contre un dictateur sanguinaire interprété par Giancarlo Esposito. Le titre promet de moderniser la formule avec des nouveautés de gameplay, comme le sac à dos équipé de roquettes, tandis que le monde ouvert sur l’île de Yara devrait être un bac à sable rempli d’activités. Si le titre vous intéresse, voici où trouver Far Cry 6 au meilleur prix.

Où trouver Far Cry 6 à la vente ?

  Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Far Cry 6 est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

A l’heure où l’on écrit ces lignes, Amazon ne semble plus avoir en stock d’éditions normales sur PS4 (en dehors de ‘édition limitée et Gold), mais cela pourrait revenir dans les heures et jours à venir. En attendant, on peut voir que le jeu est souvent affiché moins cher chez Leclerc.

Far Cry 6 sortira le 7 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Stadia. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date pour en savoir plus sur le titre.