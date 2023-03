Bon plan : Le casque sans-fil officiel Xbox est en promotion

On peut trouver des très bonnes alternatives aux accessoires officiels proposés par les différents constructeurs, mais parfois, il est bon de se tourner vers ce que ces marques produisent quand on sait que la qualité est au rendez-vous. Xbox n’a plus rien à prouver dans le domaine des accessoires gaming même si ces derniers ont forcément tendance à être plus couteux que les produits d’autres marques. C’est pourquoi il est intéressant de guetter les promotions sur ces accessoires officiels, et c’est aujourd’hui le dernier casque sans-fil officiel Xbox qui est au cœur d’une promotion.

Où trouver le casque sans-fil officiel Xbox au meilleur prix ?

Si vous cherchez un bon casque pour votre Xbox ou votre PC, ce casque sans-fil devrait sans doute vous contenter. Il est forcément parfait pour aller de pair avec votre console, en plus de disposer des dernières technologies pour améliorer l’immersion sonore, avec notamment le Dolby Atmos. Il dispose aussi d’un design sobre qui assure surtout un grand confort, avec en plus une autonomie de 15 heures. Ce casque est également compatible avec l’application Accessoires Xbox pour mieux le paramétrer, que ce soit son micro ou le son qu’il offre.

En temps normal, il faut compter une centaine d’euros tout pile pour se procurer ce casque. Aujourd’hui, il est en promotion chez Amazon à seulement 78,84 €, soit un très bon prix pour un excellent casque.