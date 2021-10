Bluepoint Games : Un retour de Bloodborne dans les cartons ?

Les rumeurs autour de Bloodborne, on en mange à tous les râteliers, et on pourrait presque en relayer tous les jours si l’on était sans foi ni loi. Mais le dernier bruit de couloir qui se répand autour du jeu est un peu plus solide que les précédents, avec des insiders ayant prouvé leur légitimité ces derniers temps. Et puisque cela fait directement écho à la récente annonce du rachat de Bluepoint Games par Sony, le tout commence à prendre de l’ampleur.

On aimerait y croire

I'm hearing through the grapevine Bluepoint may be on a journey to Yharnam. — Colin Moriarty (@notaxation) October 4, 2021

Selon Colin Moriarty, qui faisait auparavant parti de IGN, Bluepoint Games pourrait travailler sur la licence Bloodborne, comme il l’indique dans un tweet où il fait référence à la ville de Yharnam, présente dans le jeu. S’il n’indique pas clairement quel serait la nature du projet sur Twitter, il aurait déclaré sur Discord qu’il serait question d’un remaster pour la PS5, ainsi que d’une suite.

Des propos appuyés par Millie A (qui doit certainement en être la source), insider qui commence à se faire un nom en ayant leaké le jeu Marvel’s Wolverine avant son annonce, tout comme la date du PlayStation Showcase une semaine avant.

Alors évidemment, on prendra les pincettes de rigueur, surtout avec la quantité folle de rumeurs autour de la série. Rappelons que lors du rachat de Bluepoint, on avait appris que le studio travaillait sur un jeu original, mais pas forcement une nouvelle licence. Cela collerait donc avec un Bloodborne 2, dans le royaume des fantasmes.

Moins pour un remaster du premier, surtout qu’il convient de rappeler que Bluepoint Games n’a pas l’effectif d’un Insomniac Games, puisque le studio comptait 90 personnes maximum lors du plus haut pic de développement de Demon’s Souls Remake. On imagine donc mal le studio se séparer en deux équipes, mais qui sait. Soyons donc prudents à propos de ces déclarations, quand bien même ces insiders ont parfois vu juste par le passé.