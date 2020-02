Bleeding Edge : Tout ce qu’il faut savoir sur la bêta fermée

Officialisé à l’E3 2019 puis daté au cours du X019 qui s’est déroulé novembre dernier, Bleeding Edge anticipe doucement sa sortie fixée au mois de mars. Après plusieurs phases d’alpha, le titre va bientôt profiter d’une bêta fermée. Celle-ci ouvre ses portes le 14 février prochain et il est déjà possible de pré-télécharger l’application.

Bêta fermée en approche

Microsoft vient d’annoncer qu’il était possible de précharger dès maintenant cette fameuse bêta fermée. Que vous soyez sur Steam, Windows Store ou Xbox, vous pouvez dès maintenant télécharger le Graal, idéal si vous disposez d’une petite connexion. Rappelons que cette bêta fermée est accessible aux personnages qui ont précommandé le jeu ou qui sont abonnés au Xbox Game Pass.

Petit rappel :

La bêta fermée se déroulera du vendredi 14 février à 19h jusqu’au lundi 17 février à 9h

jusqu’au Accessible aux abonnés Game Pass et aux joueurs qui ont précommandé

Les joueurs qui participent recevront la traînée Amor Heart pour hoverboard en bonus

Pas de NDA, aucune restriction pour la diffusion de contenu capturé pendant cette bêta

Cette bêta fermée permettra de se faire un nouvel avis sur le titre. La parade a aussi été introduite et permettra d’interrompre les combos adverses pour créer une ouverture et contre-attaquer. D’autres nouveautés seront aussi présentes comme des emotes, des finitions, des hoverboards et d’autres joyeusetés. Si jamais vous ne pouvez pas participer à cette première bêta fermée, sachez qu’une seconde phase est prévue le 13 mars prochain. Celle-ci sera un peu plus complète et les prérequis seront les mêmes.

Bleeding Edge est le nouveau projet du studio Ninja Theory, que l’on connait principalement pour DMC: Devil May Cry et Hellblade: Senua’s Sacrifice. La sortie est prévue le 24 mars 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.