Black Shark : lancement du Black Shark 3 et 3 Pro

C’est à l’occasion d’une conférence virtuelle que nous avons eu la chance d’assister à la présentation et à l’annonce du Black Shark 3 et 3 Pro, la nouvelle série de la filiale gaming de Xiaomi.

Après deux premiers modèles intéressants mais au final assez confidentiels (en Europe), Black Shark est bien décidé à marquer un nouveau coup avec ce troisième modèle. A commencer par une nouvelle phrase signature : Game is Real. A savoir qu’aujourd’hui, plus d’un million d’utilisateurs possèdent un Black Shark !

Après un lancement en Chine au mois de mars dernier, les deux nouveaux modèles de Black Shark issus de la série 3 arrivent en Europe ! On vous présente plus en détail ces deux nouveaux modèles.

Caractéristiques principales de la série 3 de Black Shark

Avant de parler des caractéristiques propres à chacun des modèles, il faut tout d’abord savoir que cette série 3 de Black Shark est la résultat de nombreuses années d’amélioration au niveau recherche et développement sur de nombreux aspects.

A savoir que Black Shark entretient une collaboration forte avec Qualcomm, permettant d’être équipé du must possible en terme de technologie. L’occasion donc pour ce Black Shark 3 et 3 Pro d’être équipé du Qualcomm Snapdragon 865.

Il faut bien faire respirer tout cela, et pour le coup, le Black Shark 3 et 3 Pro proposent la quatrième version du système de refroidissement maison avec pour cette année un système sandwich qui devrait être plus efficace.

Le gros argument de ces nouveaux modèles, c’est le taux d’activation tactile de l’écran à 270Hz. Cela veut dire que la latence entre votre pression et l’action réalisée sera de 24 ms.

Après une absence remarquée, le port jack 3,5 mm est de retour sur ce Black Shark ! On retrouvera également un port de charge de type USB-C mais surtout un panneau arrière comportant 4 contacts de charge magnétique, permettant une charge rapide de 18w. Black Shark propose en accessoire justement des chargeurs fonctionnant sur ce système.

Au niveau de la photographie, on retrouvera pour les deux téléphones un triple objectif photo composé d’un capteur de 64 Mpx, un second grand angle de 13 Mpx et un troisième de 5 Mpx.

Au niveau du son, l’originalité du Black Shark 3 et 3 Pro est de proposer une stéréo non pas sur les côtés du téléphone, mais bien face à nous, sur la face de l’écran.

Et bien entendu, concernant la connectivité, les Black Shark 3 et 3 Pro proposeront de la 5G et également une compatibilité WiFi 6, le tout avec une double antenne, permettant d’avoir une connectivité dans toutes les positions du téléphone.

Les différences entre le Black Shark 3 et le Black Shark 3 Pro

Mais on retrouve tout de même des différences entre les deux modèles. A commencer par l’écran. Du côté du Black Shark 3 Pro on retrouve un écran AMOLED 2K de 7,1″ avec une résolution de 3 120×1 440, tandis que du côté du Black Shark 3 classique, il proposera un écran AMOLED Full HD+ de 6,67″. Le tout proposera un taux de rafraichissement 90 Hz. Le tout avec un support HDR10+.

Proposition unique du côté du Black Shark 3 Pro, c’est l’ajout de gâchettes sur le téléphone directement ! Nommées Master Triggers, vous aurez des gachettes rétractables et mécaniques. A voir sur la durée comment ça fonctionnera et durera. On voit que la volonté de Black Shark, c’est de petit à petit proposer des solutions axées gaming directement sur le téléphone sans avoir à utiliser les fameuses manettes de la marque, ce qui n’est pas un mal !

Au niveau de la batterie, on retrouvera un double système de 5000 mAh en série et en parallèle permettant une recharge complète en 38 minutes avec une charge de 65w pour le Black Shark 3 Pro, et un double système similaire mais d’une batterie de 4720 mAh pour le Black Shark 3.

Les nouveaux accessoires de Black Shark

Les Black Shark 3 et 3 Pro ne viennent bien entendu pas seuls et sont accompagnés d’un bon petit pack d’accessoires. A commencer par le FunCooler, un véritable ventilateur qui se fixe à l’arrière du téléphone ! Une bonne idée d’autant plus qu’il est également fonctionnel avec d’autres téléphones.

Comme pour chaque édition, on retrouve une nouvelle version de la manette avec le gamepad 3, annonçant plus de précision sur son stick analogique.

Autre nouveauté, vous aurez l’occasion de pouvoir découvrir une paire d’écouteurs ainsi que de nouvelles coques officielles.

Où commander le Black Shark 3 ?

Le Black Shark 3 est disponible à la précommande dès maintenant sur le site officiel de Black Shark.

Pour le moment, seul le Black Shark 3 (Midnight Black 8+128G), au tarif de 599 € sera disponible à la précommande. Pour la version 12 Go + 256GB, tarifée à 799 €, il faudra attendre la fin du mois.

Pour les amateurs de puissance, le Black Shark 3 Pro (12+256GB) sera quant à lui disponible au mois de juin pour un tarif de 899 €.