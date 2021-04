Biomutant dévoile un nouveau trailer montrant ses superbes environnements

Après de longues années d’attente, la sortie de Biomutant approche à grand pas. Le nouveau trailer diffusé aujourd’hui nous rappelle que le moment est proche en plus de nous faire le tour du propriétaire.

Un monde vaste explorable de bien des façons

Après avoir montré ses combats à base de kung-fu, Biomutant présente un nouveau trailer consacré à l’énorme monde ouvert que l’on pourra explorer. La description précise que ces images sont des séquences de gameplay capturées normalement, autrement dit sans bénéficier d’embellissement artificiel quelconque. Il s’agit donc du rendu que l’on aura lorsque l’on parcourra ces vastes contrés à bord de montures, de mechas, ou encore de machines volantes.

D’ailleurs, le titre semble avoir une belle variété concernant les moyens de transport et plus généralement les déplacements. Sans oublier les décors bourrés de couleurs qui promettent un certain dépaysement. Vous l’avez compris, Biomutant est clairement l’un des titres que l’on attend le plus cette année et qui se révèle assez ambitieux malgré un statut que l’on peut considérer comme AA.

Biomutant sortira sur PC, PS4 et Xbox One le 25 mai prochain.