Biomutant : Le jeu bientôt disponible sur Nintendo Switch ?

Lors de sa sortie, Biomutant avait du se contenter des plateformes que l’on qualifie aujourd’hui d’ancienne génération, à savoir la PS4 et la Xbox One, en plus du PC bien entendu. Depuis, le titre s’est offert des versions PS5 et Xbox Series avec quelques améliorations au programme, qui ont permis à ce monde ouvert de respirer un peu grâce à la puissance des machines. Mais le jeu pourrait maintenant s’adapter à la Nintendo Switch si l’on en croit un récent listing.

Une version Switch qui pourrait bientôt sortir

VGC a relayé un listing en provenance d’un revendeur portugais nommé Gaming Replay, sur lequel on peut voir que Biomutant est listé sur Switch. Mieux, on y voit même une date de sortie, qui serait fixée au 25 octobre prochain.

Pour l’instant rien n’indique que ce listing dit vrai, mais il ne serait pas étonnant de voir le titre débarquer la console de Nintendo, au prix, sans doute, de quelques sacrifices techniques (étant donné que le jeu avait parfois du mal sur l’ancienne génération). Peut-être s’agit-il là d’une annonce réservée pour un potentiel Nintendo Direct de septembre, qui sait ?

En attendant d’en avoir la confirmation, vous pouvez toujours (re)lire notre test de Biomutant sorti l’année dernière.