Before your Eyes : Le jeu d’aventure narratif de Goodbyeworld Games sortira le mois prochain sur PC

En collaboration avec Skybound Games et Ryot Studio, le développeur GoodbyeWorld Games est fier d’annoncer aujourd’hui une date de sortie pour sa première production sur PC via Steam, Before your Eyes.

Quand la vie défile d’un simple clignement des yeux

Dans ce premier trailer et cette poignée de screenshots que vous retrouverez à la fin de cet article, le soft nous plongera dans un récit émouvant et personnel de découverte de soi. Le joueur sera embarqué dans un voyage aux côtés du passeur chargé de mener les âmes dans l’au-delà, et aura la possibilité de cligner des yeux pour se déplacer dans le temps voire révéler des éléments du décor afin de progresser dans la narration.

On compte donc sur le jeune studio indépendant basé à Los Angeles pour nous en mettre plein la vue dans son univers comme dans sa trame scénaristique et son gameplay sorti des sentiers battus. D’ailleurs, Graham Parkes, écrivain et directeur artistique sur le jeu, a hâte de faire découvrir le soft aux joueurs.

« Nous avons hâte que les joueurs puissent découvrir cette toute nouvelle façon d’utiliser la technologie pour raconter des histoires profondément humaines. C’est vraiment une expérience à vivre personnellement. »

Le PDG de Skybound Games en profite également pour nous en dire un peu plus sur Before your Eyes.

« Avec Before Your Eyes, GoodbyeWorld Games a créé une expérience aussi unique qu’inoubliable. Même si garder les yeux ouverts nous permet de voir le monde alentour, les fermer permet parfois de révéler ce que nous nous cachons à nous-mêmes, et la force de ce jeu, c’est d’être capable de développer cette idée. À Skybound, il nous a tous fait ressentir des émotions intenses, et nous sommes honorés d’aider cette équipe incroyablement créative à concrétiser sa vision. »

En somme, il semblerait bien que Before your Eyes soit un titre particulièrement atypique et prometteur. Mais bien entendu, nous verrons de quoi il en retourne clavier/souris en main, et notez que Before your Eyes sera de sortie le 8 avril prochain sur PC via Steam.

Notez que le titre n’a pas été mentionné sur consoles pour le moment. Cela dit, sachez que vous pouvez si vous le désirez ajouter le jeu dans votre liste de souhaits Steam avant sa sortie officielle.