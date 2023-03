Accueil > Actualités > Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon s’offre une démo disponible dès maintenant

La grosse sortie de mars pour Nintendo, c’est celle de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon qui revient sur l’enfance de la sorcière dans un spin-off assez différent du reste de la saga, avec un style graphique qui lui aussi détonne un peu des autres opus. De quoi bousculer un peu les habitudes des fans de la série, qui préféreront sans doute avoir un premier aperçu du jeu avant de se lancer dans cette aventure les yeux fermés. Et ça tombe bien, puisqu’une démo est désormais disponible.

Les premiers chapitres du jeu sont accessibles

Celles et ceux qui possédaient déjà Bayonetta 3 pouvaient déjà s’essayer à ce spin-off, mais une nouvelle démo est aujourd’hui sortie sur l’eShop. Cette fois-ci, elle est accessible à tout le monde et elle couvre les premiers chapitres du jeu, avec la possibilité de transférer ensuite sa progression vers le jeu final si l’expérience vous a convaincu.

Une bonne occasion de découvrir cet épisode si particulier avant de savoir si l’on va craquer ou non, tandis qu’une nouvelle bande-annonce nous rappelle le contexte du jeu et les bases de son gameplay. Pour rappel, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon sortira le 17 mars prochain exclusivement sur Nintendo Switch.