Battlefield 2042 nous présente sa troisième expérience multijoueur Hazard Zone

Comme promis, Electronic Arts a dévoilé aujourd’hui le mode Hazard Zone pour Battlefield 2042 avec une présentation que l’on vous résume ci-dessous.

Qu’est ce que le mode Hazard Zone ?

Battlefield 2042 divise son multijoueur en 3 gros segments :

All-Out Warfare : Disposant des modes conquêtes et Breakthrough avec des batailles à plus de 128 joueurs comme nous avons pu le voix dans la dernière bêta.

Portal : Qui permettra aux joueurs de créer des modes avec leurs propres règles en utilisant des éléments de tous les jeux Battlefield passé, présent et futur.

Hazard Zone : le dernier mode révélé aujourd’hui.

En 2040, un blackout mondial a réduit le nombre de satellites de 70%. Suite à cela, les tensions entre les Etats-Unis et la Russie se sont intensifiées. Afin de récolter des informations indispensables (photos aériennes, une vue d’ensemble avec un capteur thermique…), les deux camps utilisent désormais des satellites temporaires en orbite basse. Le camp contrôlant un territoire peut ainsi faire tomber l’un de ces satellites pour ensuite récupérer les nombreux renseignements à son bord.

Dans Hazard Zone, vous ferez partie d’une escouade de quatre soldats devant localiser et récupérer ces précieuses données. Bien évidemment, d’autres escouades auront le même objectif que vous, et ce mode sera alors propice aux affrontements entre équipes. Votre but sera donc de récolter le plus grand nombre de lecteurs de données avant que la tempête ne rende la zone impraticable pour une extraction aérienne.

« Hazard Zone n’est pas un Battle Royale »

Malgré une description qui peut nous faire penser au genre très prolifique de ces dernières années, les développeurs précisent qu’Hazard Zone n’est pas un mode Battle Royale. La justification principale à cela est que vous n’affronterez pas uniquement d’autres escouades sur le champ de bataille, mais aussi des tornades pouvant apparaitre n’importe quand et surtout des forces d’occupation qui défendront des données bec et ongle. Ils sont principalement axés sur la défense, ils comportent donc un gros risque pour l’escouade qui devra utiliser de nombreuses ressources pour en venir à bout tout en étant visible par les autres équipes ennemis aux alentours.

L’objectif n’est encore une fois pas de vaincre toutes les autres escouades mais bien de récupérer le plus données possibles et de vous échapper. L’extraction respecte d’ailleurs des règles strictes, à savoir qu’elles pourront être utilisées lors de périodes limitées et s’effectueront à des endroits différents. Au maximum, seules 2 escouades peuvent s’échapper sachant que les parties comportent 32 joueurs sur PC, PS5 et Xbox Series X, et 24 pour la PS4 et la Xbox One.

Le mode Hazard Zone pourra être joué sur les cartes suivantes :

Kaléidoscope

Manifest

Orbital

Discarded

Renewal

Hourglass

Breakaway

Les escouades et les spécialistes

Sachez tout d’abord que lors de la composition de votre équipe, vous n’aurez pas le droit au doublon en ce qui concerne les spécialistes. Toutefois, vous êtes bien sûr libre de choisir vos armes, les gadgets et les améliorations tactiques. Vous pourrez également gagner en puissances et en ressources grâce au marché noir. Avec les lecteurs de données récoltés (mais pas seulement), vous obtiendrez des crédits de marché noir qui vous permettront d’acheter des armes, des gadgets et des améliorations tactiques uniques à ce mode.

Parmi les avantages proposés, vous pourrez par exemple obtenir un scanner biométrique pour détecter les ennemis 50% plus longtemps, des soins plus rapides, des chargeurs plus grands… Il faut enfin savoir que l’extraction vous rapportera non seulement de l’EXP dans ce mode mais aussi des crédits de marché noir que vous pourrez utiliser à la partie suivante.

Notons que l’illustration de ce mode rend hommage au regretté Michael K. Williams. L’acteur incarnant le sergent Kimble Graves (alias Irish) nous a en effet quitté le 6 septembre dernier.

Battlefield 2042 sera disponible le 19 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X. Ceux ayant précommandé les éditions Gold et Ultimate, ainsi que les abonnés EA Play, pourront y jouer en accès anticipé le 12 novembre prochain.