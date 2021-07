Battlefield 2042 : Un partenariat entre Microsoft et EA officialisé

Annoncé le 9 juin dernier, Battlefield 2042 devient officiellement le porte étendard des consoles Xbox Séries S/X. Un partenariat entre Microsoft et Electronic Arts qui n’est pas sans rappeler le partenariat qui lie PlayStation à Activision avec Call of Duty depuis quelques années.

Des DLC exclusifs ?

A l’instar de PlayStation et Activision, pas impossible que ce partenariat fraichement annoncé débouche sur quelques exclusivités sur les consoles Xbox Séries S et X. Cette « alliance » expliquerait en partie la présence du jeu lors de la conférence Xbox lors de cet E3 2021.

Si exclusivité temporaire il peut y avoir sur les consoles de la firme de Redmond, n’ayez crainte, Battlefield 2042 sortira bel et bien sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 ainsi que la Xbox One. Plus d’informations seront probablement lâchées lors de l’EA Play Live qui est prévu pour le 22 juillet 2021.

Prévu pour une sortie mondiale le 22 octobre, le titre profitera comme à l’accoutumée d’une ou plusieurs sessions de bêtas ouvertes avec un accès anticipé si vous précommandez le jeu et ce dans n’importe quelle version.