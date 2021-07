Battlefield 2042 en révèle un peu plus sur son troisième mode de jeu

Battlefield 2042 fait régulièrement parler de lui après un extrait de gameplay ainsi que l’annonce d’un partenariat avec Microsoft en désignant les Xbox Séries S/X consoles officielles du titre. C’est à l’occasion d’une vidéo intitulée ‘Le futur du FPS‘ en marge du pré-live de l’EA Play Live que l’on en apprend plus sur le troisième mode de jeu.

Un mélange des genres

Si l’on a déjà pu voir le mode All-Out Warfare en action dans les différentes vidéos, ce dernier mode mystérieux ne se révèlera que lors de la conférence datée au 22 juillet 2021. Il faudra donc patienter encore quelques jours afin d’en savoir plus sur le Hazard Mode ainsi que ce fameux troisième mode.

Néanmoins, Christian Grass nous a révélé que ce mode de jeu « se jouerait en équipe avec des enjeux élevés et beaucoup de tension. Ce n’est pas un Battle Royale classique, c’est un mode vraiment contemporain. »

Le mode se jouera avec les cartes favorites des joueurs sur les différents jeux développés par Dice et pourrait mélanger les cartes et les armes de manière anachronique. On aurait affaire à une espèce de Battlefield Hub réunissant le meilleur de la saga en un seul mode de jeu.

La seule façon d'être fixé sera d'attendre l'EA Play Live qui se déroulera le 22 juillet à 19h et qui sera résumé par nos soins.