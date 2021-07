Battlefield 2042 : le DLSS et NVIDIA Reflex seront supportés sur PC

Si un partenariat entre Microsoft et Electronic Arts a été fraichement annoncé pour Battlefield 2042, Dice et EA vont également s’associer à NVIDIA pour la plateforme PC. On apprend donc que cette version du jeu supportera le DLSS ainsi que l’option NVIDIA Reflex.

Une carte GeForce RTX sera nécessaire pour en profiter

Pour profiter de cette expérience ultime sur PC, il vous faudra impérativement une carte graphique GeForce RTX et rien d’autre. Battlefield 2042 sera le troisième jeu à profiter de ces options après Battlefield V et Anthem.

Le DLSS de NVIDIA permet de booster vos FPS (gain en moyenne de 30 à 40 selon les jeux) alors que le NVIDIA Reflex diminuera la latence en optimisant le jeu sur la fréquence du GPU.

En bref, si vous possédez le matériel adéquat, vous serez dans les meilleures conditions afin de truster le classement lors des parties jusqu’à 128 joueurs sur PC, PlayStation 5 et Xbox Séries X.

Les joueurs sur ‘anciennes’ générations continueront à s’affronter à 64 joueurs lors de la sortie du jeu calée au 22 octobre 2021.