Comment conduire les différents véhicules du champs de bataille ? – Battlefield 2042

Comme dans tout bon Battlefield qui se respecte, Battlefield 2042 ne déroge pas à la règle avec la possibilité de conduire différents types de véhicules, aussi bien terrestres qu’aériens.

Quads, véhicules électriques génériques, hélicoptères de combat, véhicules de transport ou tanks sont autant de joujoux qu’il sera possible d’utiliser pendant les batailles.

Conduire les véhicules dans Battlefield 2042

Lorsque que vous êtes sur la vue tactique de la carte au moment de réapparaitre sur le champs de bataille, vous aurez vue sur votre quartier général ainsi que des différents points à prendre. Juste en dessous de votre QG, un petit engrenage pas forcément des plus lisible juste en dessous de votre QG est sélectionnable.

Une fois dessus, il vous sera proposé différents véhicules en fonction de la carte sur laquelle se déroule vos affrontements. Attention que quelques véhicules possèdent une limite d’apparition et qu’il est possible qu’ils soient déjà en jeu et donc non sélectionnable.

C’est le cas notamment des avions de chasse, des hélicoptères ou des tanks. D’autres véhicules sont présents de bases sur la carte à différents endroits (Quads, voitures électriques) et il est également possible de les faire livrer en maintenant L1/R1 simultanément sur PlayStation ou LB/RB sur Xbox.

Enfin sachez que tous les véhicules ne sont pas immédiatement disponibles, certain demandent en effet un certain niveau spécifiques avant d’être débloqué. Pour déverrouiller les différents skins disponibles, il est nécessaire d’effectuer des « Hauts Faits » comme faire un certain nombre d’élimination avec ce dit véhicule.