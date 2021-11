Battlefield 2042 : Fawzi Mesmar, designer en chef chez DICE, quitte le studio

L’ambiance doit être très particulière en ce moment dans les bureaux de DICE. Alors que l’équipe devrait fêter le lancement de son mastodonte Battlefield 2042, il se trouve que ce dernier est très critiqué par une grande partie du public, comme on peut le voir via les notes Steam laissées sur la page du jeu. Face à cette situation, le studio a promis des mises à jour, dont la deuxième arrive justement aujourd’hui, mais dans le même temps, on apprend le départ d’une figure importante de DICE.

Un départ lié à une offre d’un autre entreprise

Fawzi Mesmar, qui a occupé la position de designer en chef sur les série Battlefield et Star Wars Battlefront (en plus d’avoir été le directeur de King), aurait donc quitté DICE si l’on en croit un mail envoyé aux employés, récupéré par le site VGC.

S’il part vers d’autres horizons, cela n’a rien à voir avec le lancement compliqué de Battlefield 2042. Dans le mail qui a été partagé, il explique alors qu’il a été recruté ailleurs :

« On m’a fait une offre que je ne pouvais pas refuser dans une autre entreprise, qui a eu la gentillesse de m’attendre jusqu’à ce que nous ayons sorti Battlefield 2042. C’était très important pour moi d’être ici avec l’équipe alors que nous franchissons cette étape historique. »

On sait qu’il devrait partir pour Stockholm, mais sa destination exacte est inconnue. Concernant son ou sa remplaçante, cela sera annoncé en temps voulu.

Battlefield 2042 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.