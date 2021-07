Battlefield 2042 supportera bel et bien le cross-play et peut-être le cross-save

Alors que l’EA Play Live arrive le 22 juillet, Battlefield 2042 continue à faire parler de lui régulièrement. On apprend que le titre supportera le cross-play et que DICE travaille sur le cross-save ainsi qu’une fonctionnalité permettant d’accéder à ses achats in-game d’une plateforme à l’autre.

Quelques subtilités à ces mélanges

C’est sur une foire aux questions plutôt généreuse sur le site d’EA que l’information à été lâchée. On y apprend que les joueurs PC, Xbox Séries X et PlayStation 5 pourront jouer sur les mêmes serveurs. Les joueurs Xbox One et PlayStation 4 pourront jouer ensemble mais seront limités avec des serveurs pouvant accueillir jusqu’à 64 joueurs contre 128 pour la nouvelle génération.

Les joueurs consoles pourront bien entendu désactiver le cross-play avec les joueurs PC pour des questions d’équilibrage évidentes. DICE nous annonce d’ailleurs qu’ils vont effectuer des tests techniques concernant le cross-play à la fin de l’été, peu avant la bêta afin de préparer au mieux les serveurs lors de la sortie du titre.

En plus du cross-play, les développeurs travaillent sur le système de cross-save afin de retrouver votre progression d’une plateforme à une autre ainsi que sur le cross-commerce qui vous permettra de récupérer les achats effectués sur un autre support.

A la fin de la FAQ, on nous promet que de nouvelles informations seront lâchées pour Battlefield 2042 lors de l’EA Play Live et que d’autres surprises sont encore à venir. On attend ça avec impatience en attendant la sortie du jeu prévue pour le 22 octobre 2021.