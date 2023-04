Battlefield 2042 annonce un nouvel évènement, l’Éveil du Léviathan

Après s’être donné un dernier gros coup de jeune le mois dernier le lancement de sa saison 4 et son arrivée dans le PlayStation Plus, Battelfied 2042 annonce aujourd’hui un évènement qui vous donnera l’occasion de jouer à un mode de jeu inédit et temporaire.

L’éveil du Léviathan se fera sous le signe du combat rapproché

Le 11 avril prochain, Battelfield 2042 lancera un nouvel évènement appelé L’Éveil du Léviathan. Durant cette période, il vous sera possible d’essayer un mode de jeu inédit, le mode Neutralisation. Dans celui-ci deux équipes de 8 joueurs s’affrontent, l’une attaque tandis que défend sachant que les équipes changent de camp au fil des parties qui doivent durer environ 10 à 15 minutes. À cette occasion, les cartes Poudrière, Exposition, Manifeste et Échouement seront utilisées dans des versions un peu plus réduites. L’éveil du Léviathan sera aussi l’occasion de récupérer des récompenses gratuites ou encore d’acheter des packs de skins dans la boutique.

Sachez que vous pourrez en profiter jusqu’au 25 avril prochain. Après ça, on imagine que DICE et EA alimenteront le FPS avec de nouvelles choses bien que le studio ait bien précisé lors de sa saison 4 qu’il n’y aurait plus de nouveau spécialiste. Les développeurs considèrent en effet que le jeu est désormais bien équilibré à ce niveau, sans oublier le retour du système de classes de la licence il y a à peine quelques mois.

Battlefield 2042est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.