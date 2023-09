Baldur’s Gate 3 voit son prochain patch majeur être (légèrement) repoussé

Le troisième patch massif du jeu devait initialement sortir en ce jeudi 21 septembre, mais Larian a été contraint de revoir ses plans à la dernière minute. C’est ce que l’on découvre dans un nouveau tweet publié par le studio qui indique simplement devoir publier cette mise à jour demain, le 22 septembre :

Un léger report de 24 heures qui doit cependant encore être confirmé, puisque Swen Vincke, qui est à la tête du projet, déclare que ce patch doit passer des dernières vérifications avant d’être certain de voir le jour demain. Quoi qu’il en soit, n’attendez pas de patch aujourd’hui, et surveillez bien les réseaux sociaux du studio pour voir quand cette mise à jour majeure sera disponible.

Cross fingers for patch 3 – it's going through its final round of QA today and if it passes, we can release it tomorrow. You can do this patch 3!

— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) September 21, 2023