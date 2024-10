Balatro continue les crossovers, cette fois-ci avec Cyberpunk 2077, Stardew Valley, The Binding of Isaac et Slay the Spire

En sortant sur les plateformes mobiles, Balatro a certainement englouti tout le temps libre de certaines personnes. Ce jeu de cartes s’est révélé être l’un des titres les plus prenants de l’année, vers lequel on revient régulièrement et où la fameuse « dernière partie avant d’aller se coucher » est plus que jamais un mensonge. Grâce au succès fulgurant du titre, LocalThunk avait réussi à s’attirer les faveurs d’autres studios pour proposer un premier pack de crossovers avec The Witcher 3 ou encore Dave the Diver. Voici aujourd’hui un second pack « Friends of Jimbo » qui vient enrichir le jeu avec d’autres collaborations.