Balan Wonderworld aura droit à son patch Day One suite aux retours de la communauté sur la démo

La publication d’une démo est toujours utile pour les consommateurs, mais elle est également précieuse pour les studios et éditeurs, qui peuvent rectifier certains détails grâce au retour des joueurs juste avant la sortie d’un jeu. Square Enix en sait quelque chose, puisque après avoir mis à jour la démo d’Outriders suite à des critiques, Balan Wonderworld va lui aussi subir des modifications pour plaire au plus grand nombre.

Des ajustements de dernière minute

Cependant, il faudra attendre le patch Day One. Dans un billet de présentation du jeu écrit par le producteur Noriyoshi Fujimoto, on y apprend que les retours de la démo ont permis de mettre en évidence de nombreux écueils du jeu, et que le studio s’engageait à les corriger. Malheureusement, étant donné que la sortie du jeu approche à très grand pas, le temps manque pour les équipes, et ces pourquoi ces corrections seront appliquées avec un patch Day One.

On y apprend que les mouvements seront ajustés, comme le contrôle de la caméra, et que la difficulté du titre sera mieux équilibrée. Reste à voir si cela permettra de faire changer d’avis aux personnes qui ont été déçues par la démo.

Balan Wonderworld sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 26 mars.