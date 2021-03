Balan Wonderworld présente sa partie coopération dans son dernier trailer

Quelques jours avant sa sortie, Balan Wonderworld a profité du Square Enix Presents pour dévoiler un tout nouveau trailer, centré sur la coopération qui devrait rendre l’aventure plus amusante.

Un défi à relever à deux

Si le coeur vous en dit, vous pourrez donc parcourir Balan Wonderworld à deux en coopération locale. Cela aidera notamment face aux défis les plus difficiles du jeu, en utilisant le pouvoir des costumes et en les combinant pour avancer et défaire les ennemis les plus redoutables.

Balan Wonderworld sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 26 mars. Un patch Day One verra le jour lors de la sortie et devrait régler certains défauts qui avaient été pointés du doigt lors de la démo.