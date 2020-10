Balan Wonderworld partage sa cinématique d’ouverture

Après avoir fait le plein d’images et d’infos sur son univers fin septembre, Balan Wonderworld se rappelle à notre bon souvenir avec la diffusion de sa cinématique d’ouverture.

Balan fait le show

Durant entre deux et trois minutes, la vidéo donne le ton sur le monde coloré et musical qui attend les joueurs et les joueuses. Elle met également en scène Léo Craig et Emma Cole, les deux protagonistes du titre, ainsi que le mystérieux maître de cérémonie Balan qui n’hésite visiblement jamais à faire le show dès que l’occasion se présente.

Balan Wonderworld sortira le 26 mars 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X | S.