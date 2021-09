Back 4 Blood illustre sa campagne avec un nouveau trailer

Alors qu’il est déjà passé gold depuis plusieurs semaines même s’il n’est censé sortir que le mois prochain, Back 4 Blood continue sa tournée promotionnelle, cette fois-ci en s’attardant un peu plus longuement sur sa campagne, avec l’aide d’une nouvelle bande-annonce.

C’est à vous de faire le ménage

Cette campagne pourra bien entendue être effectuée avec un groupe de 4 personnes, où l’on devra enchaîner les missions avec pour objectif de survivre aux vagues de zombies et de sauver ce qui reste de l’humanité. Il sera alors possible de choisir parmi 8 personnages, les Nettoyeurs, qui pourront être personnalisables, même s’ils auront chacun des caractéristiques spécifiques.

Back 4 Blood sera disponible dès le 12 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre récent aperçu du jeu.