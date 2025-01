Avec son patch 8, Baldur’s Gate 3 apporte enfin l’écran partagé sur Xbox Series S

Un an après, la Xbox Series S n’est plus délaissée

Pour s’assurer que ce patch soit publié sans encombre, il a d’abord droit à une période de test durant laquelle Larian effectue les derniers peaufinages. Lorsque le titre a été mis à jour hier, on pensait n’y retrouver que les changements annoncés, avec les nouvelles sous-classes promises en plus d’autres fonctionnalités. Cependant, ce patch 8 va un peu plus loin. Il intègre enfin la fonction d’écran partagé pour le jeu en coopération locale sur Xbox Series S.

Rappelez-vous, si Larian a sorti la version Xbox Series en décalé, c’est avant tout parce qu’il n’arrivait pas à faire en sorte que la version Xbox Series S soit au même niveau que les autres. Finalement, pour qu’elle puisse sortir sans trop de retard, le studio avait abandonné l’écran partagé sur cette console, au grand dam de celles et ceux voulant jouer en duo sur le même écran. Un an plus tard, Larian a trouvé la solution et profite de ce Patch 8 pour intégrer cette fonctionnalité, qui devrait être disponible chez tout le monde d’ici quelques jours, lorsque cette mise à jour sera publique.

Baldur’s Gate 3 est disponible sur PC, Xbox Series et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide du débutant pour bien commencer votre aventure.