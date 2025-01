Les accessoires pour la Switch 2 continuent de se montrer et nous révèlent la console de Nintendo via une maquette

Tout le monde dévoile la Switch 2, sauf Nintendo

Pas question d’attendre que Nintendo dévoile sa console chez certains fabricants, surtout lorsqu’il est question de présenter ses produits lors de la grande messe de la tech au CES.

C’est d’abord l’entreprise Genki qui a décidé de n’avoir cure du timing de Nintendo et qui s’est décidé à présenter ses accessoires pour la Switch 2 directement sur le salon, avec une maquette de la console à l’appui. Les journalistes de Numerama étaient sur place pour voir tout cela de leurs propres yeux et ont pu prendre en mains ces accessoires avec cette vraie-fausse Switch 2.

A video of the Switch 2 mockup and how the Joy-con attach via magnet – x.com/Numerama/sta… — Wario64 (@wario64.bsky.social) 2025-01-08T02:31:24.956Z

On y voit ainsi les fameux Joy-Con à connexion magnétique ainsi qu’un écran plus grand qu’auparavant, et quelques changements au niveau des touches, soit tout ce qui a été rapporté en rumeurs ces derniers temps.

Genki va même plus loin avec une première publicité pour ses produits sur son site, où l’on aperçoit le dock de la Switch 2. L’entreprise indique même que ses produits sortiraient aux alentours du mois d’avril, en précisant que cela sera dans la même période que la sortie de la Switch 2.

Genki now has a page up to sign up for Switch 2 accessories news along with this video https://buff.ly/3PtbGuu — Wario64 (@wario64.bsky.social) 2025-01-08T03:12:18.898Z

Il faut savoir que Genki n’est pas un partenaire officiel de Nintendo et n’a donc probablement signé aucun accord de confidentialité, ce qui lui permet de passer outre les recommandations du constructeur. Bon, cela n’empêchera pas se dernier de voir rouge et d’aller toquer à la porte de l’entreprise si l’envie s’en fait ressentir.

L’opération de Genki est en tout cas osée et Nintendo a désormais complétement perdu la main concernant la communication de la console. À moins qu’il ne se rattrape très vite via un Nintendo Direct à venir très prochainement.