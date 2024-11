Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée fait le plein de nouvelles images et illustre ses nouveautés

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée devrait marquer un renouveau pour la saga Atelier, avec une tournure un peu plus sombre et des ambitions qui montent d’un cran, sans parler d’une première sortie de la série sur les consoles Xbox. Et c’est aussi l’un des rares épisodes qui sera traduite dans notre langue, pour couronner le tout. Plein de raisons pour l’attendre avec impatience et guetter avec curiosité l’actualité du jeu, qui bouge un peu aujourd’hui avec la publication d’une nouvelle bande-annonce.