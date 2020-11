Atelier Ryza 2 présente son mode photo, la décoration d’atelier et l’élevage de Puni

Koei Tecmo continu de nous présenter des fonctionnalités que l’on retrouvera dans Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy. Une suite attendu qui promet déjà des nouveautés et des améliorations comme pour le mode photo.

« Dites Thiiiic! »

Après un premier opus réussi autant par la critique que par les ventes (pour un jeu de cette ampleur), Atelier Ryza 2 fait clairement de l’œil aux fans d’autant qu’il bénéficiera chez nous d’une traduction française. En plus de retrouver l’héroïne iconique et ses amis, Gust nous dévoile quelques fonctionnalités qui reviendront comme le mode photo ou la décoration de l’atelier, mais de aussi de nouvelles comme l’élevage de Puni.

Déjà présent dans le premier Atelier Ryza, le mode photo reviendra avec de nouvelles possibilités comme des filtres ou des cadres. Même chose pour la décoration de l’atelier qui se concentrera cette-fois ci plus sur l’intérieur avec des sols, des murs, et tout un tas de mobilier à disposer. L’élevage de Puni quant à lui consistera à nourrir des Puni (les premiers monstres emblématiques de la série à l’image des slimes de Dragon Quest) pour les faire évoluer. Ces derniers pourront ensuite vous fournir des ressources rares en partant en expédition.

Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy est attendu chez nous le 29 janvier prochain sur PS4, Switch, PC via Steam, et PS5 (avec mise à jour gratuite si vous possédez la version PS4). On rappelle aussi que les textes seront proposés en français contrairement au précédent opus.