Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau propose un casting de personnages jouables beaucoup plus conséquent que prévu. Voici donc la liste complète des personnages et comment/quand les obtenir. Attention, forcément cette liste spoile la présence de certains et donc la tournure que prend l’histoire. Donc ne continuez de lire cet article que si vous êtes certains de vous.

Attention, il manque certains noms exactes de missions, l’article sera donc mis à jour pour les ajouter ou les corriger. La liste des personnages jouables est quant à elle bien complète.

Les personnages débloqués lors de la quête principale d’Hyrule Warriors

Pour ces combattants, rien de très compliqué, vous suivez le scénario du jeu et ils rejoindront forcément votre équipe à la fin de la mission correspondante.

Link : Chapitre 1 – Mission Bataille de la plaine d’Hyrule

Impa : Chapitre 1 – Mission Bataille de la plaine d’Hyrule

Zelda : Chapitre 1 – Mission Vers le laboratoire royal

Mipha : Chapitre 2 – Mission Mipha, la princesse zora

Daruk : Chapitre 2 – Mission Daruk, le héros goron

Revali : Chapitre 2 – Mission Revali, le guerrier piaf

Urbosa : Chapitre 2 – Mission Urbosa, la chef gerudo

Noia : Chapitre 3 – Mission Libération de la forêt Korogu

Sidon : Chapitre 5 – Mission Sauvetage dans l’est d’Hyrule

Yunobo : Chapitre 5 – Mission Sauvetage dans l’est d’Hyrule

Teba : Chapitre 5 – Mission Sauvetage de l’ouest d’Hyrule

Riju : Chapitre 5 – Mission Sauvetage de l’ouest d’Hyrule

Grand Kohga : Chapitre 6 – Mission Bataille de la muraille d’Elimith

Rhoam Bosphoramus : Chapitre 7 – Mission Secours au plateau du Prélude

Les personnages débloqués lors de quêtes secondaires

Avoir fini l’histoire ne signifie pas forcément que vous avez obtenu l’ensemble des combattants jouables et il en reste donc 4 à débloquer dans des quêtes annexes.

Grandes fées

Le cheminement pour débloquer la grande fée débute lors que vous obtenez la quête « Offrande pour une voyageuse démunie« , dans les Contrées Gerudos, qui vous demande de donner 9 000 rubis pour débloquer une série de missions de combat :

La grande fée des plaines (Niveau 25 – Centre d’Hyrule)

La grande fée des neiges (Niveau 26 – Hébra)

La grande fée du désert (Niveau 28 – Contrées Gerudos)

La grande fée en guerre (Niveau 29 – Akkala)

Il faut faire les trois premières pour faire apparaître la dernière qui débloquera les Grandes fées.

Guide Miz’Kyosia

Le Guide Miz’Kyosia est probablement le personnage hors-scénario le plus simple à obtenir. Il demande un total de 4 missions dont seulement une de combat. Cela commence avec 3 missions d’échanges de matériaux :

Épreuve antique – les monstres (Contrées Gerudos)

Épreuve antique – les pierres (Firone)

Épreuve antique – les puissants (Firone)

Une fois les trois quêtes terminées, une mission de combat fera son apparition dans le Centre d’Hyrule. Il s’agit de la mission Épreuve antique au niveau conseillé 38 et qui consiste en un combat simple contre le Guide Miz’Kyosia pour le débloquer.

Terrako

Une fois la campagne terminée, Hyrule Warriors vous invite à partir à la recherche des pièces de Terrako. Une bonne partie des 50 pièces nécessaires se seront dans des missions où il suffit d’échanger des matériaux. Le plus simple pour trouver ces missions est de consulter la section Terrako dans l’onglet Missions en Hyrule.

Mais il y a également parfois des pièces de Terrako en récompense initiale de certaines missions de combat qui sont :

Terreur en approche (Niveau 57 – Lanelle – Mipha uniquement)

Hauts faits du Grand Kohga (Niveau 57 – Akkala – Grand Kohga et Impa)

Bouillonnement de rancœur (Niveau 58 – Ordinn – Daruk uniquement)

Voleurs fuyards et chasseurs (Niveau 58 – Centre d’Hyrule – Revali et Noïa)

Cimetière de Gardiens (Niveau 60 – Centre d’Hyrule – Rhoam Bosphoramus)

Vestiges de Ganon (Niveau 60 – Contrées Gerudos – Link et Urbosa)

Pour ne rien louper, on vous conseille d’aller d’appuyer sur le bouton + sur la carte pour aller dans l’onglet Matériaux et aller tout au fond avec le stick droit. Vous trouverez les Pièces de Terrako que vous pourrez ajouter au Détecteur Sheikah pour rendre toutes les missions plus visibles.

Une fois les 50 pièces de Terrako atteintes, vous pouvez valider la mission Le retour de Terrako au Centre d’Hyrule pour retrouver votre fidèle compagnon et pouvoir le jouer.

Fléau Ganon

Le chemin pour obtenir le Fléau Ganon est particulièrement long, il faut finir le jeu, réparer Terrako et faire assez de missions de combat pour débloquer la mission « Contre le Fléau Ganon ». Elle est niveau 74 et se situe dans la région de Lanelle. Réussir cette mission de débloquer le Fléau Ganon.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch et vous pouvez consulter notre critique du jeu à cette adresse.