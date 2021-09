Astria Ascending a droit à un trailer animé avant son lancement

Septembre est un mois chargé en sortie, et ce même jusqu’à la toute fin du mois. C’est d’ailleurs là qu’arrivera Astria Ascending, le nouveau JRPG de Artisan Studios édité par Dear Villagers, et histoire de faire grimper encore un peu plus les attentes autour du titre, on découvre aujourd’hui un trailer animé qui présente l’univers du jeu.

Un aperçu de l’univers du titre

On découvre ainsi divers environnement que l’on va explorer tout au long du jeu, comme les cinq villes d’Orcanon, le tout façon anime. Un aperçu que Julien Bourgeois, directeur du jeu, souhaitait particulièrement mettre en avant :

« Ce qui fait l’identité d’Astria Ascending ce sont son monde et ses personnages. C’est pourquoi nous voulions d’ores-et-déjà donner aux joueurs un aperçu de ce qui les attend et planter le décor avec cette bande-annonce animée. Nous sommes impatients de laisser enfin les joueurs explorer le monde d’Astria Ascending lors de sa sortie dans quinze jours. »

On apprend aussi au passage l’existence d’une édition digitale collector pour le jeu. Elle comprendra un artbook digital, la bande-son du jeu, une carte du monde et un DLC avec des skins d’armes pour 39,97 €.

Astria Ascending sortira le 30 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, et sera directement inclus dans le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre dernière vidéo sur le jeu pour en apprendre plus sur ce dernier.