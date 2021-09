Astria Ascending : Un JRPG à suivre pour la rentrée ? Tout savoir en 4 minutes

Annoncé plus tôt dans l’année, Astria Ascending sortira un peu plus tard en septembre. Développé par le studio Artisan, en compagnie de pointures du JRPG telles que Kazushige Nojima (Final Fantasy VII Remake) pour le scénario ou encore Akihiko Yoshida (Bravely Default) pour la direction artistique, il est clair qu’il a de quoi être prometteur sur le papier.

Si vous souhaitez en savoir plus, on vous partage tout ce que l’on sait sur ce RPG en 2D en vidéo. Un peu plus de 4 minutes pour avoir un joli tour d’horizon ! Rappelons que Astria Ascending est attendu pour le 30 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch, d’abord en numérique puis plus tard dans l’année en physique.