Assassin’s Creed Valhalla se présente une dernière fois pour son trailer de lancement

Forcément, qui dit nouvelle console dit également beaucoup de sorties de jeux, et les trailers de lancement s’enchaînent. Après The Falconeer et Yakuza: Like A Dragon, c’est au tour du brutal Assassin’s Creed Valhalla de dévoiler son trailer.

Un dernier tour de drakkar

L’épopée d’Eivor est une nouvelle fois montrée avec ce trailer, qui se concentre avant tout sur sur l’histoire de ce nouvel opus, avec quelques compliments de la presse au passage. N’hésitez d’ailleurs surtout pas à consulter notre test, qui revient sur tout ce qu’il faut savoir sur le jeu.

Assassin’s Creed Valhalla est désormais disponible sur PC, Stadia, PS4, Xbox One et Xbox Series X, et sortira le 19 novembre sur PS5.